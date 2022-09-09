Тамбов, , 09:47 — REGNUM 9 сентября врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров одним из первых, как только открылись участки, проголосовал на выборах главы региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном упрпвлении информационной политики.

Максим Егоров Tambov. gov.ru

Руководитель Тамбовщины пришёл на избирательный участок с женой и сыном.

«Участие в голосовании — не только наше право. Я считаю это обязанностью каждого гражданина. Ведь когда мы голосуем, то берём на себя ответственность за будущее нашей Тамбовской земли. Президент поручил мне о ней заботиться, и я с себя этой ответственности не снимаю. И, конечно же, я призываю всех прийти на избирательные участки и проголосовать за наше с вами общее будущее», — сказал Максим Егоров.

Сын руководителя региона Иван 1 сентября пошёл в первый класс одной из тамбовских школ. В силу возраста он пока не обладает активным избирательным правом, и отец объяснил, почему взял его с собой на участок.

«Считаю, мы должны подавать детям пример гражданского поведения. Ребята должны знать, в каком обществе мы живём, какие в нём приняты правила. Убеждён, что настоящего гражданина и патриота можно воспитать только одним способом: личным примером. Поэтому, уверен, всем родителям стоило бы взять своих детей на избирательные участки», — поделился своим мнением Максим Егоров.

Отметим, что голосование на выборах главы Тамбовской области проходит 9, 10 и 11 сентября. В регионе работает Центр общественного наблюдения, в котором можно следить за ходом голосования с момента открытия избирательных участков до завершения подсчёта голосов. Для этого здесь есть всё необходимое: большая видеостена, на которую выводится трансляция с участков, а также десять индивидуальных рабочих мест, с которых можно посмотреть запись с любого избирательного участка, подключенного к системе.

Общественная палата Тамбовской области помогла подготовить 1200 наблюдателей, которые работают во всех УИК и ТИК региона. Также в Центре общественного наблюдения есть экспертная группа, которая при необходимости даст правовую оценку тем или иным ситуациям.