Москва, 9 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) предложит нижней палате парламента установить жесткие рамки, в которых могут работать региональные министерства строительства.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

Депутат рассказал, что его не устроили изменения, которые были внесены в государственную программу «Развитие жилищного строительства в Самарской области до 2024 года», в частности, установленное на 2022 год новое значение показателя «Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства».

По его словам, речь идет о цифре, которая показывает сколько квадратных метров жилья уже находится на стадии проектирования и планировки территорий. Указано, что этот индикатор отражает ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья, в Самарской области» до 2024 года (II этап), добавил Кошелев.

«Значение этого показателя всего 18 000 квадратных метров! Чтобы было совсем понятно — если вычесть отсюда метраж лестничных клеток, подвалов и прочих мест общего пользования — получается всего 250 пятидесятиметровых квартир (студий или небольших девушек) на всю область с населением в три с лишним миллиона человек. Площадь жилья, находящегося в стадиях разработки документации по планировке территории, проектирования и строительства по сравнению с 2020 годом упала в 277 раз! Это же не просто «рецессия», это «катастрофа»…», — отметил парламентарий в своем телеграм-канале.

Депутат считает, что это произошло из-за того, что местные чиновники перестали учитывать данные по проектированию и планировке территорий, которые Минстрой и районные администрации собирали у строительных компаний.

«С 2021 года правительство учитывает только те метры, которые находятся в стадии разработки за счёт субсидии из областного бюджета у СоФЖи и СОФПИЖС. Таким образом, из государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года» намеренно исключены цифры, которые позволяли объективно оценивать эффективность работы чиновников области по стимулированию жилищного строительства в соответствии со всеми стандартами обеспеченности жилья инфраструктурой. Это значит, что в правительстве Самарской области сознательно отказались от участия в развитии строительной отрасли региона. Самарских чиновников больше не интересует реальная картина происходящего в строительном комплексе области», — подчеркнул парламентарий.

Кошелев добавил, что готовит запрос губернатору Самарской области Дмитрию Азарову и вынесет вопрос на обсуждение Госдумы.

«Поставлю обсуждение этого вопиющего инцидента в повестку комитета по строительству Государственной думы. Обсудим его и на фракции, и на пленарном заседании Государственной думы. Очевидно, что нужно жестко регламентировать работу региональных ведомств, чтобы она не превращалась в безответственную самодеятельность. Такой подход к делу недопустим. Особенно сегодня», — заключил он.