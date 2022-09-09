Париж, 9 сентября 2022, 09:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Елизаветы II, приветствуя «королеву сердец», которая была «другом Франции», сообщает Le Figaro.
«Ее Величество королева Елизавета II олицетворяла преемственность и единство британской нации на протяжении более 70 лет. Я храню память о друге Франции, королеве сердец, которая навсегда вошла в историю страны и века», — отреагировал президент Франции на смерть британской королевы.
Елисейский дворец в Париже приспустит флаги в пятницу, 9 сентября.
С момента избрания в 2017 году у Эммануэля Макрона не было возможности приветствовать Елизавету II в Елисейском дворце, но он трижды приветствовал королеву в Великобритании: 5 июня 2019 года по случаю 75-й годовщины высадки десанта в Портсмуте, 3 декабря 2019 года в Букингемском дворце в кулуарах саммита НАТО, затем 11 июня 2021 года на саммите G7.
Ранее глава французского государства почтил память Елизаветы II в связи с ее платиновым юбилеем, приуроченным к 70-летию ее царствования.
«Вы — золотая нить, связывающая наши две страны, доказательство непоколебимой дружбы между нашими народами», — заявил Эммануэль Макрон.
Напомним, вечером 8 сентября 2022 года Букингемский дворец официально заявил, что Елизавета II скончалась.
Читайте развитие сюжета: Эйфелева башня погасла в «знак уважения» к королеве Великобритании