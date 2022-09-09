Париж, 9 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон почтил память Елизаветы II, приветствуя «королеву сердец», которая была «другом Франции», сообщает Le Figaro.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

«Ее Величество королева Елизавета II олицетворяла преемственность и единство британской нации на протяжении более 70 лет. Я храню память о друге Франции, королеве сердец, которая навсегда вошла в историю страны и века», — отреагировал президент Франции на смерть британской королевы.

Елисейский дворец в Париже приспустит флаги в пятницу, 9 сентября.

С момента избрания в 2017 году у Эммануэля Макрона не было возможности приветствовать Елизавету II в Елисейском дворце, но он трижды приветствовал королеву в Великобритании: 5 июня 2019 года по случаю 75-й годовщины высадки десанта в Портсмуте, 3 декабря 2019 года в Букингемском дворце в кулуарах саммита НАТО, затем 11 июня 2021 года на саммите G7.

Ранее глава французского государства почтил память Елизаветы II в связи с ее платиновым юбилеем, приуроченным к 70-летию ее царствования.

«Вы — золотая нить, связывающая наши две страны, доказательство непоколебимой дружбы между нашими народами», — заявил Эммануэль Макрон.

Напомним, вечером 8 сентября 2022 года Букингемский дворец официально заявил, что Елизавета II скончалась.