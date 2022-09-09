Будапешт, , 09:43 — REGNUM Потолок цен на российский газ, установить который предложили в Европейском союзе, приведёт к немедленному прекращению его поставок в Европу. Такое мнение в преддверии экстренной встречи министров энергетики стран ЕС высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передаёт агентство Reuters .

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подвергнув критики предложение ЕС, глава внешнеполитического ведомства отметил, что эта инициатива противоречит не только интересам Венгрии, но и интересам Евросоюза.

«Если бы ценовые ограничения были введены исключительно на российский газ, это, очевидно, привело бы к немедленному прекращению поставок российского газа [в ЕС]. Чтобы признать это, Нобелевской премии не требуется», — указал Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября Еврокомиссия на экстренной встрече министров энергетики в Брюсселе намерена предложить принять пять срочных мер по борьбе с энергетическим кризисом в сообществе, включая введение потолка цен на российский газ. ЕК хочет установить потолок цен на российский трубопроводный газ в ЕС на уровне 50 евро за МВт/ч, или примерно 520 евро за тыс. куб. м газа.

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Как отметили в ЕК, планируемые шаги будут «адекватными, пропорциональными и ограниченными по времени для решения серьёзных проблем в сфере энергетики».

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