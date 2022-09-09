Иркутск, , 10:34 — REGNUM Тренер иркутского Регионального центра компетенций Сергей Григорьев вошёл в тройку лучших в стране по итогам федерального конкурса «Тренер по бережливому производству — 2022», финал состоялся в Москве. В нём участвовало 127 человек со всей страны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Производительность труда Пресс центр РЦК

Напомним, Региональный центр компетенций (РЦК) — оператор реализации национального проекта «Производительность труда» в Иркутской области. Его эксперты помогают предприятиям внедрять инструменты бережливого производства и в итоге повышать эффективность сотрудников и предприятий в целом. В Приангарье участниками нацпроекта являются почти три десятка предприятий в различных отраслях.

«Нацпроект «Производительность труда» можно смело назвать одним из самых успешных. От предприятий, вступивших в него, мы получаем только позитивные отзывы. Они говорят, что методики, которым обучает РЦК, — действительно эффективные, они помогают выстроить работу на предприятии более продуктивно», — отметила министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун. По её словам, без профессиональной команды это было бы невозможно, и призовое место в федеральном конкурсе — еще одно подтверждение высокого уровня квалификации наших тренеров.

Бережливое производство — основная технологическая и даже идеологическая платформа нацроекта. Эта концепция управления производственными процессами основана на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Именно её применяют эксперты Региональных центров компетенций по всей стране в работе с участниками нацпроекта. Главная задача конкурса — выявить лучшие практики обучения бережливому производству и, соответственно, лучших их носителей.

«Обучение — один из важнейших инструментов достижения целей компании, который помогает делать правильные инвестиции в развитие персонала. ФЦК обучает тренеров по бережливому производству, которые способствуют внедрению новых подходов к работе, и в итоге — повышения эффективности работы всего предприятия. В периметре нацпроекта наши тренеры работают почти на 4 тысячах предприятиях и каскадируют знания и после завершения реализации активной стадии на предприятиях. Внутренние тренеры — лидеры изменений внедрения бережливого производства, а методика их обучения обкатана до мелочей», — пояснила заместитель генерального директора Федерального центра компетенций (ФЦК) по обучению Ирина Жук.

Участники конкурса соревновались в трех номинациях: «Тренер по бережливому производству», «Тренер РЦК» и «Система обучения». Сергей Григорьев разделил второе и третье места в номинации «Тренер РЦК» с коллегой из Крыма, а в номинации «Система обучения» третье место заняла представитель ангарской компании «ВостСибМаш» Ирина Парникова. Это предприятие уже прошло стадию внедрения технологий бережливого производства в рамках нацпроекта «Производительность труда» и продолжает их имплементацию собственными силами.

«Задание в финале было сложным — разработать и презентовать свой собственный авторский тренинг по бережливому производству. Приятно, что жюри отметило нестандартность моей темы — «Борьба с сопротивлением на предприятиях». Я выбрал её потому, что мы, тренеры, с сопротивлением, которое правильнее назвать противодействием изменениям, сталкиваемся постоянно, от первой встречи с руководителями до ежедневных выходов в цех и общения с сотрудниками.

Это естественная реакция человека на изменения, которые требуют от него серьёзной работы, прежде всего, над самим собой. В тренинге я приводил примеры из собственного опыта, и думаю, что он может стать частью внутренней учебной системы ФЦК, поскольку сейчас на эту тему обучающих материалов в ней нет», — рассказал призёр федерального конкурса Сергей Григорьев.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» начал работу в 2019 году и рассчитан до 2024 года. Он призван обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год и создать условия для прироста производительности труда не менее 20% к 2024 году.