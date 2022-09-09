Уфа, 9 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Из бюджета Башкирии в 2022 году запланировано предоставление 160 видов субсидий. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр финансов регионаЛира Игтисамова на панельной дискуссии: «Унификация правил предоставления средств государственной поддержки от «А» до «Я» VI Московского финансового форума.

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Она пояснила, что это субсидирование аграриев и транспортных организаций, субъектов среднего и малого и малого предпринимательства, некоммерческих организаций, которые работают в различных сферах и отраслях экономики.

Игтисамова отметила, что в системе зарегистрированы все 54 муниципалитета Башкирии и порядка трех тысяч пользователей, из которых 78% являются сельскохозяйственными товаропроизводителями и фермерами.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году направлено 344 млн рублей на поддержку племенного животноводства.

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