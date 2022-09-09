Симферополь, , 09:39 — REGNUM Трёхдневное голосование на дополнительных выборах депутатов Государственного совета Республики Крым второго созыва открылось в 08:00 9 сентября, сообщили в республиканской избирательной комиссии.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дополнительные выборы депутатов Госсовета проходят в Джанкойском, Красногвардейском и Раздольненско-Черноморском избирательных округах. Также в регионе проходят выборы депутатов представительных органов семи муниципальных образований второго созыва.

Голосование будет длиться три дня — 8,10 и 11 сентября. 146 постоянных избирательных участков будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00.