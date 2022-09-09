Оренбург, , 09:38 — REGNUM В Оренбургской области ход муниципальных выборов будут контролировать 374 наблюдателя. Об этом сообщили в облизбиркоме.

Голосование ©Наталья Хомутова

«Для 78 избирательных участков, на которых у нас пройдёт голосование, 374 наблюдателя — это хорошая цифра. Радует, что не пренебрегают своим правом политические партии, готовят и направляют наблюдателей на участки», — сказала председатель Избирательной комиссии региона Евгения Ивлиева.

Напомним, в 21 муниципальном образовании Оренбуржья 10–11 сентября пройдут выборы. Предстоит избрать 56 депутатов и глав двух сельсоветов.