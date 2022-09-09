Донецк, , 09:36 — REGNUM При обстреле вооружённым бандеровскими формированиями Киевского района Донецка получили ранения два мирных жителя. Об этом 9 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Обстрел Mil.gov.ua

»… [Бандеровцы] обстреляли Киевский район Донецка, по улице Савченко ранены мужчина и женщина», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что действиями нацистского киевского режима на поле боя руководит фактически в ручном режиме Североатлантический альянс (НАТО).