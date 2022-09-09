Пенза, , 10:09 — REGNUM В Пензенской области началось трехдневное голосование, открыты 1032 избирательных участка. Об этом 9 сентября сообщает региональный избирком.

Избирательная комиссия Пензенской области t. me/ikpenza58

Участки открыты 9 — 11 сентября с 08:00 до 20:00. Зарегистрированная численность избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года составляла 1 026 806 человек.

В Пензенской области в этом году выбирают депутатов Законодательного собрания VII созыва и представительных органов муниципальных образований.

Ранее ИА REGNUM передавало, для обеспечения безопасности на время проведения выборов в Пензенской области привлекут более 200 росгвардейцев совместно с сотрудниками управления МВД России.

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