Сеул, , 09:34 — REGNUM 8 сентября в формате видеоконференции состоялась встреча заместителей министров иностранных дел и здравоохранения стран-участниц МИКТА. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, на встрече присутствовали представитель МИД Южной Кореи по многосторонним контактам Пак Ён Мин, а также глава отдела планирования и координации министерства здравоохранения и социального обеспечения Ко Дык Ён.

В рамках встречи стороны обсудили пути укрепления международной системы здравоохранения и сотрудничество в области здравоохранения.

По итогам встречи участники заседания приняли заявление, в котором подтвердили стремление к диалогу по актуальным вопросам.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.