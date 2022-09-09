Сеул, 9 сентября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. 8 сентября в формате видеоконференции состоялась встреча заместителей министров иностранных дел и здравоохранения стран-участниц МИКТА. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

Согласно опубликованным данным, на встрече присутствовали представитель МИД Южной Кореи по многосторонним контактам Пак Ён Мин, а также глава отдела планирования и координации министерства здравоохранения и социального обеспечения Ко Дык Ён.

В рамках встречи стороны обсудили пути укрепления международной системы здравоохранения и сотрудничество в области здравоохранения.

По итогам встречи участники заседания приняли заявление, в котором подтвердили стремление к диалогу по актуальным вопросам.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.