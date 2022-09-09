Воронеж, 9 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. VIII детский театральный фестиваль «Маршак» состоится в Воронеже в дни школьных каникул — с 30 октября по 6 ноября, сообщили в пресс-службе дирекции Международного Платоновского фестиваля искусств.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник Маршаку

В основную программу фестиваля в этом году включено 23 спектакля (44 показа) для детей всех возрастных категорий — от самых маленьких до подростков. Участниками фестиваля станут 19 театров из Израиля и России. Среди них — Театр Наций, Российский академический Молодежный театр, Театр Романа Виктюка, Пермский Театр-Театр, Саратовский ТЮЗ, петербургские Большой театр кукол, Упсала-Цирк, «Кукольный формат» и другие. На фестивале зрители также смогут увидеть спектакль Театра Орнана Брайера из Тель-Авива «Маленькая любимая машинка» — он будет представлен впервые в России.

В числе режиссёров спектаклей, представленных на «Маршаке», — Тимур Бекмамбетов, Анна Викторова, Руслан Кудашов, Лариса Афанасьева, Борис Мильграм, Филипп Гуревич, Иван Пачин, Виктория Печерникова, Дмитрий Крестьянкин.

Помимо основной программы планируется проведение мастер-классов и творческих встреч, обсуждение спектаклей и чтение пьес.

В этом году фестиваль состоится на нескольких площадка — Театра оперы и балета, Театра драмы имени А. Кольцова, Камерного театра, Театра юного зрителя, Театра кукол имени В. А. Вольховского, Воронежского концертного зала, а также в пространстве 1900 («Винзавод») и на сцене Нового театра. Билеты на отдельные спектакли будут доступны по Пушкинской карте.