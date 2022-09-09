Джакарта, 9 сентября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Начальник штаба военно-морского флота адмирал Юдо Маргоно заявил, что учебный самолет G-36 Bonanza T-2503, потерпевший крушение в Сурабая, прошел периодическое техническое обслуживание, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Самолет прошел техническое обслуживание в августе. У воздушного судна есть еще 190 летных часов», — заявил Юдо Маргоно в штаб-квартире в Джакарте.

Юдо Маргоно направил следственную группу для выяснения причин крушения воздушного судна. Полеты самолетов подобного типа временно приостановлены.

«Поисково-спасательная операция завершена, обнаружены двое пострадавших и самолет поднят на поверхность. Мы объявляем операцию завершенной», — заявил Юдо Маргоно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявил, что государство официально взяло на себя контроль над воздушным пространством островов Риау и Натуна.