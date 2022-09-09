Санкт-Петербург, , 09:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге официально живут на данный момент около семи тысяч беженцев. Это следует из ответа вице-губернатора Бориса Пиотровского на обращение депутата Законодательного собрания от фракции «Яблоко» Бориса Вишневского.

Регистрация беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

Из общего числа беженцев, которые сейчас находятся в Петербурге, более 1,5 тысячи человек — это несовершеннолетние. Все они нуждаются в поддержке и помощи в трудоустройстве или зачислении в детские сады и школы.

Районные администрации Петербурга помогают беженцам. Их обращения принимаются и отрабатываются. Петербург решает вопросы с работой для беженцев и с образованием для их детей.

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Напомним, что Петербург помогает также и жителям Донбасса. Жители города собирают гуманитарную помощь, отправляют книги, учебники и канцелярию для обучения.