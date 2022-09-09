Москва, , 09:28 — REGNUM Москва может поддержать Минск увеличением импорта топлива. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает «Коммерсантъ».

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия решила расширить поставки из Белоруссии в условиях проблем белорусских НПЗ со сбытом, которые обострились после прекращения экспорта топлива [в б. УССР] на фоне ведения РФ боевых действий в этой стране», — указали собеседники издания.

В настоящий момент соответствующий шаг обсуждают Министерство энергетики России, а также российское Министерство финансов. По данным ценового агентства Argus, Белоруссия обеспечивала 45% совокупного импорта бензина и 37% импорта дизельного топлива в б. УССР.

Однако есть одна проблема. Так, поставки в Россию без демпфера будут для Белоруссии убыточными и такие операции почти не проводятся, поэтому сейчас этот вопрос обсуждается. Для этого Минфин может подготовить изменения в Налоговый кодекс. Также рассматривается возможность получения демпфера Белоруссией с помощью трейдинговой компании, зарегистрированной в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ЕС и США в конце июня 2021 года ввели санкции против НПЗ после принудительной посадки Ryanair в аэропорту Минска. Только по состоянию на октябрь прошлого года потери белорусских нефтеперерабатывающих заводов из-за этих ограничений достигли $80 млн.