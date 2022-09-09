Гай, Оренбургская область, , 09:28 — REGNUM В Оренбургской области завершили расследование громкого дела об убийстве трёх студенток из Башкирии, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

Фигуранту инкриминируют ряд преступлений: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, убийство, угон машины, поджёг квартиры.

Следствием установлено, что вечером 29 сентября 2021 года 30-летний мужчина через окно квартиры, расположенной на первом этаже жилого дома по улице Молодёжной в городе Гае, увидел ранее ему незнакомых девушек. Дождавшись, когда студентки легли спать, вооружённый ножом злоумышленник свободно проник в квартиру, дверь оказалась открытой. Мужчина изнасиловал девушек, а потом совершил убийство. Затем насильник поджёг предметы интерьера. Это время одна из жертв, несмотря на ножевые ранения, выбежала на улицу. Мужчина настиг девушку и нанёс ещё удары ножом.

Вечером 3 октября мужчина угнал в Орске автомобиль. На нём он пытался скрыться от полиции, но был задержан.

Следователями впоследствии также установлено, что злоумышленник 15 августа 2021 года совершил изнасилование жительницы города Гая, которую предложил подвести на автомобиле.

Проведенная экспертиза показала, что фигурант резонансного дела вменяем. Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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