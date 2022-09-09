Энергодар, Бывш. УССР, , 09:28 — REGNUM В ночь на 9 сентября была успешно предотвращена попытка высадки десанта киевских нацистских формирований около города Энергодар на освобождённой Вооружёнными силами (ВС) РФ части Запорожской области. Об этом 9 сентября рассказал глава администрации города Александр Волга.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Была очередная попытка прорыва десанта со стороны Никополя (Днепропетровская область — ред.) в направлении Каменки-Днепровской (порядка 10 км от Энергодара — ред.). Удар успешно отражён», — приводит его слова «Интерфакс».

Также Волга указал, что очередная попытка высадки десанта ВСУ у Энергодара была проведена около 01:00 (совпадает с мск) и перед ней бандеровцы обстреляли из артиллерии электросети.

«В вечернее время они нанесли удар по подстанции «Луч», которая питает наши электросети… Ремонтируем сети, все было перебито уже в вечернее время, невозможно было выходить (для проведения ремонта — ред.)», — добавил глава администрации Энергодара, уточнив, что в настоящее время город остается без электроснабжения.

Отметим, это третья попытка ВСУ высадить десант в районе Энергодара с начала сентября, предыдущие были осуществлены 1 и 3 сентября.