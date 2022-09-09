Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Скандинавский антициклон рассеет облака над Санкт-Петербургом и принесет потепление, сообщил 9 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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По его словам, 9 сентября Северная столица окажется под влиянием этого антициклона. «Его стараниями облаков в небе станет меньше и обойдётся без дождей, а температурные показатели начнут постепенно повышаться», — добавил он.

Температура воздуха в городе на Неве поднимется до +13…+15 градусов, по Ленинградской области +11…+16 градусов. Ветер юго-западный 1-6 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

«В субботу без осадков и до +15…+17 градусов теплее», — резюмировал Леус.