Ижевск, , 09:26 — REGNUM В Удмуртии 9 сентября стартовало голосование на выборах главы республики и депутатов Госсовета седьмого созыва. В 14 районах проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

Выборы в Удмуртии пресс-служба ЦИК Удмуртии

Избирательные участки будут работать в течение трех дней 9–11 сентября с 8:00 до 20:00 по местному времени.

В первый день голосования на территории республики открылся 1161 избирательный участок. В списки для голосования внесены, по состоянию на 1 июля текущего года, около 1,165 млн избирателей.

В Ижевске работает Центр общественного наблюдения на выборах. Запущена горячая линия, на которую может обратиться как общественный наблюдатель, так и любой избиратель республики. 9–10 сентября линия будет работать с 8:00 до 20:00 по местному времени, в последний день выборов 11 сентября операторы будут принимать обращения с 7:00 до 0:00. В период с 9 по 30 августа обучение для работы на избирательных участках прошли около 4,5 тыс. наблюдателей. Всего около 6 тыс. наблюдателей будут задействованы в избирательной кампании на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в выборах на пост главы Удмуртии принимают участие четыре кандидата: глава Удмуртии Александр Бречалов от «Единой России», Тимур Ягафаров — от ЛДПР, Александр Сыров — от КПРФ и Вадим Белоусов — от «Справедливой России — За правду».

На выборах депутатов Государственного совета 40 парламентариев будут избраны по одномандатным округам, 20 — по партийным спискам. ЦИК республики зарегистрировал списки восьми партий для голосования на выборах депутатов парламента — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Родина», «Справедливая Россия — За правду», «Зеленая альтернатива», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».