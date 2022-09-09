Нью-Йорк, США, , 09:25 — REGNUM Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет в финале Открытого чемпионата США (US Open) с представительницей Туниса Онс Жабер.

Ига Свёнтек Gastón Cuello

В полуфинале 21-летняя Свёнтек обыграла белорусскую теннисистку Арину Соболенко со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 12 минут.

28-летняя Жабер занимает пятое место в мировом рейтинге. В полуфинале она за 1 час 6 минут одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией со счётом 6:1, 6:3.

Напомним, Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции (2020, 2022). Жабер во второй раз за год вышла в финал турнира Большого шлема — в июле она проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в финальном матче Уимблдона.