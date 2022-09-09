Изюм, Бывш. УССР, , 09:25 — REGNUM На сегодняшний день опасность угрожает всей группировке войск РФ на изюмском направлении. Об этом 9 сентября заявил ИА REGNUM командир воюющего на данном направлении добровольческого подразделения Б. А. Р. С. — 13 «Русский легион» Сергей «Фомич» Фомченков.

ВСУ U.S. Army Europe

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Фомченков отмечает концентрацию резервов ВСУ севернее Славянска (в направлении на Изюм) и то, что многие российские военные аналитики, глядя на это, высказывают мысль о том, что это необходимо ВСУ якобы лишь для того, чтобы «оказать давление» на ВС РФ и не дать его командованию возможность перебросить подкрепления на участок боевых действий между Изюмом и Купянском. Однако сам комбат «Русского легиона» уверен, что замысел ВСУ состоит отнюдь не в этом.

«Вместе с тем, наиболее очевидным является план ВСУ по полному окружению Изюмской группировки ВС РФ с выходом сил ВСУ к Оскольскому водохранилищу одновременно с севера и юга, — отметил «Фомич». — Тем более, что если делать это с южного направления от Славянска (через Святогорск или Райгородок), то это потребует гораздо меньше усилий, чем «битва за Балаклею».

По словам Фомченкова, для тех наших войск, что находятся южнее Изюма, этот план ВСУ является более чем очевидным, и здесь может произойти то же, что и с началом «битвы за Балаклею», только с гораздо худшими последствиями.

Сергей Фомченков «Полное игнорирование нарастающей угрозы, несмотря на многочисленные факты концентрации войск противника с абсолютно очевидными намерениями. Как бы не было очень поздно, когда все наконец поймут масштаб амбициозного плана хохлов».

«Фомич» считает, что выдвижение русских резервов необходимо уже сейчас, а не после начала наступления ВСУ в направлении Святогорск-Райгородок-Лиман с целью недопущения прорыва формирований киевского режима к южной оконечности Оскольского водохранилища

«ВСУ, если реализует этот план, тем самым перережут единственный (после блокирования Изюма с севера) путь, связывающий всю Изюмскую группировку ВС РФ с внешним миром. Это будет реальная катастрофа», — заключает Сергей Фомченков.