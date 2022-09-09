Москва, 9 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Сегодня, 9 сентября, с 06:00 по мск система онлайн-голосования подвергалась хакерским атакам. Об этом в Telegram-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами написал глава штаба Вадим Ковалев.

Johan Viirok Хакер

Уточняется, что с утра на столичную систему онлайн-голосования было совершено более 350 хакерских атак.

Ковалев заверил, что система защиты дистанционного голосования успешно отражает все попытки взлома.

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