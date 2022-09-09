Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местного жителя осудили за нападение с ножом на собственного сына. Молодого человека смогли спасти медики, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл ещё в декабре 2021 года. Тогда у сына с отцом возник конфликт. Молодой человек сидел за компьютером. Когда он встал и повернулся лицом к отцу, тот напал на сына с ножом. В результате уралец получил два ножевых ранения.

После произошедшего пострадавший снял на видео отца, сидящего с ножом в руках, А после самостоятельно дошёл до дома матери, откуда его госпитализировали.

Суд приговорил свердловчанина к четырём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Ранее мужчину уже судили за совершение тяжких преступлений.