Тбилиси, , 09:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Слова скорби она опубликовала в соцсети Twitter.

Саломе Зурабишвили © AP Photo, Mindaugas Kulbis

«Её Величество королева Елизавета II прожила жизнь, будучи преданной своему народу, своей нации и Содружеству. Она стала образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства», — написала Зурабишвили.

Она добавила, что Елизаветы II смогли занять «уникальное» место в истории. Соболезнования также принёс премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, сын королевы принц Чарльз, которому перешла корона, выбрал себе имя Карл III. Официально он будет провозглашён королём 10 сентября.

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