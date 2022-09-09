Тбилиси, 9 сентября 2022, 09:21 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила соболезнования в связи с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II. Слова скорби она опубликовала в соцсети Twitter.
«Её Величество королева Елизавета II прожила жизнь, будучи преданной своему народу, своей нации и Содружеству. Она стала образцом решимости и преданности ценностям демократии и достоинства», — написала Зурабишвили.
Она добавила, что Елизаветы II смогли занять «уникальное» место в истории. Соболезнования также принёс премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как сообщало ИА REGNUM, сын королевы принц Чарльз, которому перешла корона, выбрал себе имя Карл III. Официально он будет провозглашён королём 10 сентября.
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