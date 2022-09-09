Красноярск, 9 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. В Красноярском крае инженеру управляющей компании (УК) предъявлено обвинение по делу о падении хоккейных ворот на ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

По данным следствия, 5 сентября семилетний мальчик с отцом и бабушкой пришли на спортплощадку в Красноярске поиграть в мяч. Во время игры ребёнок повис на воротах, которые в результате упали на него.

«С телесными повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы мальчика доставили в больницу. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести», — отметили в управлении.

Уголовное дело было возбуждено за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Обвинение предъявлено 38-летнему главному инженеру компании, которая обслуживала спортплощадку. Суд также избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование дела взято на контроль в центральном аппарате СКР.