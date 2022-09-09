Калужский губернатор: помогаем компаниям наращивать экспорт продукции
Калуга, 9 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Представители более 250 предприятий стали участниками международного форума «Вектор на экспорт», который организовал экономический блок правительства Калужской области. Интерес к этому направлению у предпринимателей большой. И хотя имеются трудности, но есть и новые возможности в освоении новых экспортных рынков и увеличения экспортных поставок. Перспективные направления — страны ЕАЭС, ШОС, BRICS, Иран, Ирак и Афганистан. В работе на зарубежных электронных торговых площадках. В вопросах логистики, в том числе с учётом возможностей железнодорожного маршрута «Новый шелковый путь». Калужская область входит в этот проект. Об этом 9 сентября написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году экспорт в Калужской увеличился на 24,7% за счёт роста поставок в страны дальнего зарубежья. В условиях санкционной политики предприятия области резко перестраивают выпуск продукции на экспорт в новые страны. Этому способствуют активные региональные меры поддержки предприятий-экспортеров.