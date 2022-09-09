Калуга, 9 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. Представители более 250 предприятий стали участниками международного форума «Вектор на экспорт», который организовал экономический блок правительства Калужской области. Интерес к этому направлению у предпринимателей большой. И хотя имеются трудности, но есть и новые возможности в освоении новых экспортных рынков и увеличения экспортных поставок. Перспективные направления — страны ЕАЭС, ШОС, BRICS, Иран, Ирак и Афганистан. В работе на зарубежных электронных торговых площадках. В вопросах логистики, в том числе с учётом возможностей железнодорожного маршрута «Новый шелковый путь». Калужская область входит в этот проект. Об этом 9 сентября написал в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

Страница Владислава Шапши в социальной сети «ВКонтакте» Участники международного форума «Вектор на экспорт»

«Продукция наших предприятий уже экспортируется в 125 странах мира. За первое полугодие 2022 года объём экспорта калужских компаний значительно вырос и составил 765 млн долларов. Важно, что экспорт развивают не только крупные компании, но и предприятия малого и среднего бизнеса. А наряду с такими сильными направлениями экспорта как изделия из металла, машиностроительная продукция, древесина и бумажная продукция, рынки сбыта осваивают наши производители продуктов питания, высокотехнологичного оборудования», — отметил Владислав Шапша.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году экспорт в Калужской увеличился на 24,7% за счёт роста поставок в страны дальнего зарубежья. В условиях санкционной политики предприятия области резко перестраивают выпуск продукции на экспорт в новые страны. Этому способствуют активные региональные меры поддержки предприятий-экспортеров.