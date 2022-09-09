Южно-Сахалинск, 9 сентября, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На Сахалине 9 сентября полностью восстановили электроснабжение после мощного тайфуна «Хиннамнор», который бушевал в островном регионе 7–8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минэнерго.

ИА REGNUM Без света

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Из-за сильных порывов ветра, который достигал скорости 35 м/с, в регионе произошли множественные отключения электроснабжения. На восстановлении линий работали 72 специалиста в составе 26 бригад. Было задействовано 30 единиц техники.

9 сентября электроснабжения всех районов было восстановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Приморья, которые оказались заблокированы в населённых пунктах после тайфуна «Хиннамнор» в прибрежных районах, вывозят на вертолётах. Наиболее пострадал от стихии Лазовский муниципальный округ.