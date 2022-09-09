Уфа, 9 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. 1,25 млрд рублей намерены направить в Башкирии на создание завода по производству оборудования для асфальтобетонных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба горадминистрации Салехарда Асфальтобетонный завод в Салехарде

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве Башкирии в формате «Инвестчас».

Сообщается, что инвестор намерен построить завод на одной из действующих индустриальных площадок и выпускать до 20 асфальтобетонных комплексов ежегодно. Данные комплексы смогут выпускать до 200 тонн готовой смеси каждый час, кроме этого они смогут перерабатывать старый асфальт, пояснили в пресс-службе.

«Новое производство позволит обеспечить российский рынок современным оборудованием для дорожного строительства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что инвестор уже изучает потенциальные площадки для предприятия. В случае реализации проекта на предприятии буду созданы около 135 рабочих мест. Объём вложений предварительно оценивается в 1,25 млрд рублей.

Отмечается, что инвестиционный комитет Башкирии присвоил данному проекту статус приоритетного.