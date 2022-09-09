Рига, 9 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Решение об ограничении въезда для российских граждан, имеющих шенгенские визы, приняло правительство Латвии. Об этом латвийский министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс написал 9 сентября на своей странице в Twitter.

Gpk.gov.by На границе Латвии

«Правительство Латвии приняло решение об ограничениях въезда в Латвию гражданам России, имеющим шенгенские визы», — сообщил Ринкевичс.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября страны Прибалтики и Польша выступили с совместным заявлением об ограничении въезда для российских граждан с шенгенскими визами. Им запретят туристические, культурные, спортивные и деловые поездки. В каждой из четырёх стран временные ограничения должны вступить в силу до 19 сентября 2022 года.

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