Ярославль, , 09:14 — REGNUM 9 сентября в 8.00 во всех муниципальных образованиях Ярославской области открылись участки для голосования. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Выборы в Ярославской области

В регионе начались выборы губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, глав 5 сельских поселений и депутатов муниципальных советов. Выборы продлятся три дня: 9, 10 и 11 сентября. Все избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего в регионе зарегистрировано 994 418 избирателей.

«Сегодня открылись для граждан все 848 избирательных участков, 828 постоянных и 20 временных, — рассказала председатель избирательной комиссии Ярославской области Елена Новик. — Жители региона смогут проголосовать традиционным способом и при помощи системы дистанционного электронного голосования. С помощью системы «Мобильный избиратель» можно проголосовать на любом участке региона».

На участках созданы условия для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Все помещения для голосования обеспечены трафаретами с увеличенным шрифтом. Для маломобильных категорий граждан предусмотрено голосование на дому.

Все избирательные участки оснащены металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.

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