В Ярославской области открылись все избирательные участки
Ярославль, 9 сентября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. 9 сентября в 8:00 во всех муниципальных образованиях Ярославской области открылись участки для голосования. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.
В регионе начались выборы губернатора, депутатов муниципалитета Ярославля, глав пяти сельских поселений и депутатов муниципальных советов. Выборы продлятся три дня: 9, 10 и 11 сентября. Все избирательные участки работают с 08:00 до 20:00 ежедневно. Всего в регионе зарегистрировано 994 418 избирателей.
На участках созданы условия для избирателей с ограниченными возможностями здоровья. Все помещения для голосования обеспечены трафаретами с увеличенным шрифтом. Для маломобильных категорий граждан предусмотрено голосование на дому.
Все избирательные участки оснащены металлодетекторами и кнопками экстренного вызова полиции.