Донецк, , 09:12 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев произвели обстрел населённого пункта Петровское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Петровского со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов рассказал, что часть военнослужащих ВСУ, брошенных Киевом в контрнаступление на Херсонскую область, была взята в плен.