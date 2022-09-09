Кишинёв, , 09:10 — REGNUM Жители Молдавии должны сделать всё возможное для экономии энергии. Об этом 8 сентября заявил в своём телеграм-канале вице-премьер республики, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это делают все европейские страны, намного более богатые, чем наша страна (Германия, Венгрия, Италия, Польша и др.). Есть простые вещи, которые мы все можем сделать: снизить температуру до 19 градусов или выключить свет, когда выходим из комнаты», — написал вице-премьер.

Он сообщил, что в Молдавии запускают кампанию по пропаганде «ответственного» потребления энергии. По мнению министра, необходимость готовиться к её дефициту всё более очевидна.

Стоит отметить, что в правительстве Молдавии готовятся к дефициту газа и принимают меры, чтобы обеспечить население дровами. В августе жителям республики разрешили ввозить из-за границы опилки, отходы пиломатериалов и т.п. без ограничений и без уведомления властей.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр окружающей среды Молдавии Кантараджиу ушла в отставку из-за дров?