Саратов, , 09:27 — REGNUM Недалеко от села Песчаный Умет в Саратовской области в дорожно-транспортном происшествии погибла четырехлетняя девочка, еще трое пострадали. По факту аварии организована проверка, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, вечером 8 сентября 26-летняя девушка, управляя автомобилем, не справилась с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В результате ДТП погибла девочка, которая находилась на пассажирском сиденье. Пострадавшим водителю и двоим взрослым пассажирам оказана медицинская помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 7 сентября в городе Красный Кут Саратовской области в дорожной аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей (9 и 15 лет).

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