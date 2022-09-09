Лондон, , 09:07 — REGNUM Для замены находящихся в обращении банкнот с портретом королевы Великобритании Елизаветы II на новые, с изображением короля Карла III, Банку Англии потребуется не менее двух лет. Об этом 8 сентября сообщает газета The Guardian.

Британские фунты

В качестве прецедента издание упоминает операцию по замене в обращении бумажных банкнот номиналом 50 фунтов на полимерные, занявшую порядка 16 месяцев. По оценке экспертов Guardian, для замены на альтернативные 4,5 млрд банкнот с изображением Елизаветы II (на общую сумму 80 млрд фунтов стерлингов) финансовому регулятору, скорее всего, потребуется не менее двух лет.

Ранее Банк Англии объявил о планах замены монет и банкнот с портретами Елизаветы II на новые, с изображением Карла III.

Как сообщало ИА REGNUM, Австралия заменит монеты с профилем скончавшейся британской королевы Елизаветы II на новые с профилем короля Карла III.

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