Москва, , 09:06 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, во всех районах Москвы стартовали выборы муниципальных депутатов. В ТиНАО голосование состоится только в Троицке, сообщается на портале мэра столицы.

Выборы в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москвичи смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 до 20:00 9, 10 и 11 сентября. Онлайн-голосование будет открыто в 08:00 9 сентября и завершится в 20:00 11 сентября.

Среди участников онлайн-голосования пройдёт розыгрыш акции #ВыбираемВместе2022 программы «Миллион призов». Будет разыграно более 600 тыс. призов. Это 100 автомобилей или 3-10 тыс. призовых баллов.

ИА REGNUM сообщало, в Москве на выборах муниципальных депутатов впервые используют электронный список избирателей.

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