Вашингтон, 9 сентября, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Возможность высвобождения дополнительных запасов нефти из стратегических резервов для того, чтобы попытаться сбить рост цен на топливо, изучают в данный момент власти Соединённых Штатов. Об этом 9 сентября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В администрации президента США Джо Байдена изучают пути снижения роста цен на нефть позднее в этом году, включая возможность высвободить дополнительные объемы из стратегических резервов страны», — говорится в публикации.

Также источники указали, что в декабре 2022 года после отказа Европы от энергоносителей из РФ спрос на них на мировом рынке увеличится, а цены — вырастут. Кроме того, отмечается, что такое высвобождение резервов может произойти в ноябре и декабре 2022 года, а также в январе 2023 года.

При этом уточняется, что обсуждение такой меры только предварительное и она ещё не принята окончательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что своим решением ввести «потолок» цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России