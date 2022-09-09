Пекин, , 09:12 — REGNUM Китай готов поддерживать с КНДР стратегический диалог и укреплять сотрудничество во времена новых перемен и потрясений. Об этом глава КНР Си Цзиньпин заявил в поздравительном сообщении, направленном 9 сентября лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну по случаю 74-й годовщины образования республики.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Китайский лидер отметил, что мир вступил в новый период изменений и перемен. На протяжении ста лет великих перемен не было, теперь они ускорили свой ход.

«Китай готов поддерживать стратегические связи с КНДР, усиливать координацию и сотрудничество, а также совместно поддерживать, укреплять и развивать отношения двух стран», — приводит слова лидера КНР агентство «Синьхуа».

Си Цзиньпин выразил уверенность в продвижении социалистического дела КНДР усилиями братского корейского народа и в выходе республики на новую ступень развития.

Как сообщало ИА REGNUM, КНДР официально провозгласила себя ядерным государством и приняла закон о праве нанести автоматический ядерный удар по противнику в случае угрозы безопасности.

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