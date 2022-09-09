Томск, 9 сентября, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Досрочное голосование на выборах губернатора Томской области завершено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Bogdanov-62 Законодательная дума Томской области

Голосование проходило с 5 по 8 сентября. Досрочно могли отдать свой голос избиратели, работающие вахтовым методом и находящиеся далеко от помещений для голосования.

«Всего досрочно проголосовало 823 человека», — отметили в избиркоме.

Добавим, что почти 26 тыс. избирателей подали заявления для участия в дистанционном электронном голосовании. Выборы будут проходить в два дня — 10 и 11 сентября.