Брюссель, 9 сентября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Европейская комиссия уклончиво и размыто ответила на запрос депутата Европарламента Ману Пинеды, касавшийся нарушениё прав русскоязычных жителей Латвии. В своём заявлении, на которое ссылается RT , европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс указал, что расследование по поводу высказываний и преступлений на почве ненависти является делом национальных властей.

ИА REGNUM Латвия — Россия

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«В компетенции национальных властей остаётся осуществлять расследование, уголовное преследование и судебные разбирательства в соответствии с национальным законодательством по отдельным случаям предполагаемых высказываний и преступлений на почве ненависти, а также обеспечивать соблюдение основополагающих прав в соответствии с национальными конституциями и международными правовыми обязательствами», — указал Рейндерс.

Он отметил назвал соблюдение прав меньшинств одной из основополагающих ценностей ЕС, напомнив при этом, что государства-члены могут принимать санкционные или даже превентивные меры в отношении форм самовыражения, «направленных на распространение, возбуждение, поощрение или оправдание ненависти на почве нетерпимости».

Что касается указанных Пинедой в запросе случаев, «противоречащих ценностям ЕС», еврокомиссар ни разу не упомянул о них в своём ответе и не предложил конкретных действий в отношении Риги.

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Добавим, что в своём письме парламентарий поинтересовался, будут ли европейские власти расследовать действия Латвии, которые «выглядят как нарушение Хартии ЕС об основных правах». В качестве примеров он упомянул арест в марте латвийского блогера Кирилла Фёдорова за высказывание отличного от официальной позиции Латвии мнения о спецоперации России на территории б. УССР, а также арест депутата Европарламента Татьяны Жданок за почтение памяти советских солдат — освободителей Риги. В тоже время Пинеда обратил внимание, что в то же время латышским легионерам СС разрешено проводить ежегодные парады в стране.

Как сообщало ИА REGNUM ранее научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин заявил, что в Латвии происходит откровенный геноцид русскоязычного населения. По его словам, это «политика не двойных стандартов, а политика нацизма». Он считает, что, безусловно, необходимо воздействовать на местные власти.