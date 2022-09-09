Самара, 9 сентября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. День дружбы народов отметят в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного министерства туризма.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фонтан «Дружба народов»

Отмечается, что этот праздник в регионе будет отмечаться уже в восьмой раз, в этом году он посвящён году культурного наследия народов России.

Сообщается, что 11 сентября жителей и гостей Самары ждет праздничная программа в рамках энофестиваля «Наследие народов» в этнокультурном комплексе «Парк дружбы народов». В период проведения праздника будут работать четыре тематические площадки (творческая, выставочно-просветительская, концертная, интерактивная).

На центральной сцене выступят лучшие творческие коллективы национальных общественных организаций и муниципальных образований Самарской области. Здесь же состоятся творческие мастер-классы по национальной хореографии для всех желающих.