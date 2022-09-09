Владивосток, 9 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Во Владивостоке открыли памятник известному путешественнику Владимиру Арсеньеву с дочерью Натальей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

Мэрия Владивостока Памятник Арсеньеву

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По задумке авторов Арсеньев изображен не как ученый, исследователь или писатель, а как житель города и семьянин. Поэтому композиция представляет собой фигуру самого Арсеньева и его дочери.

«Большие и важные дела не сделать в одиночку и только благодаря командной работе получаются всеми любимые проекты, которые имеют успех. Огромная благодарность всем единомышленникам за то, что у нас теперь есть особенное наполненное смыслом место — сквер с Арсеньевым», — сказал мэр Константин Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке на набережной Спортивной гавани появился ещё один арт-объект — тигр из металлолома.