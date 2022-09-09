Вашингтон, 9 сентября 2022, 09:01 — REGNUM Почти 650 географических названий, которые считали «расистскими и унизительным», были заменены министерством внутренних дел США. О соответствующем решении ведомство объявило 8 сентября, сообщает New York Post.
Совет по географическим названиям проголосовал за переименование достопримечательностей на федеральных землях, которые содержат термин «скво». Удаление термина, который, по словам департамента, »исторически использовался как оскорбительное этническое, расовое и сексистское оскорбление, особенно в отношении женщин из числа коренных народов», является частью продолжающихся усилий по пересмотру и замене уничижительных имен из федерального использования.
Хааланд также поблагодарил организации, участвующие в процессе переименования, и сказал, что эти усилия »намечают путь к инклюзивной Америке».