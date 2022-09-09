Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Почти 650 географических названий, которые считали «расистскими и унизительным», были заменены министерством внутренних дел США. О соответствующем решении ведомство объявило 8 сентября, сообщает New York Post.

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Совет по географическим названиям проголосовал за переименование достопримечательностей на федеральных землях, которые содержат термин «скво». Удаление термина, который, по словам департамента, »исторически использовался как оскорбительное этническое, расовое и сексистское оскорбление, особенно в отношении женщин из числа коренных народов», является частью продолжающихся усилий по пересмотру и замене уничижительных имен из федерального использования.

«Я чувствую, что это мой долг использовать свою платформу для обеспечения того, чтобы наши общественные земли и воды были доступными и гостеприимными», — сказал министр внутренних дел Деб Хааланд.

«Для этого сначала необходимо убрать расистские и уничижительные названия, которые слишком долго украшали федеральные места», — добавил он.

Хааланд также поблагодарил организации, участвующие в процессе переименования, и сказал, что эти усилия »намечают путь к инклюзивной Америке».