Вашингтон, 9 сентября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Почти 650 географических названий, которые считали «расистскими и унизительным», были заменены министерством внутренних дел США. О соответствующем решении ведомство объявило 8 сентября, сообщает New York Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Совет по географическим названиям проголосовал за переименование достопримечательностей на федеральных землях, которые содержат термин «скво». Удаление термина, который, по словам департамента, »исторически использовался как оскорбительное этническое, расовое и сексистское оскорбление, особенно в отношении женщин из числа коренных народов», является частью продолжающихся усилий по пересмотру и замене уничижительных имен из федерального использования.

«Я чувствую, что это мой долг использовать свою платформу для обеспечения того, чтобы наши общественные земли и воды были доступными и гостеприимными», — сказал министр внутренних дел Деб Хааланд.

«Для этого сначала необходимо убрать расистские и уничижительные названия, которые слишком долго украшали федеральные места», — добавил он.

Хааланд также поблагодарил организации, участвующие в процессе переименования, и сказал, что эти усилия »намечают путь к инклюзивной Америке».