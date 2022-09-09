Медногорск, Оренбургская область, 9 сентября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области Банк России выявил двух нелегальных кредиторов, которые незаконно оказывают услуги ломбарда, сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В «чёрный» список внесены комиссионный магазин в Бузулуке и ломбард в Медногорске. Компании не состоят в государственном реестре ломбардов, то есть действуют нелегально.

Напомним, Банк России вносит сомнительные финансовые организации в перечень компаний с признаками нелегальной деятельности. Список включает фирмы с признаками нелегальных кредиторов, финансовых пирамид и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Сегодня в перечень входят более 6,7 тыс. организаций, нелегально оказывающих финансовые услуги, в том числе 22 — в Оренбургской области. Прежде чем обращаться в какую-либо финансовую компанию, стоит проверить ее в реестре Банка России.