Лима, 9 сентября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Экономический рост в Перу в 2023 году может превзойти официальные прогнозы и превысить отметку в 4,3%, заявил перуанский министр экономики и финансов Курт Бурнео в интервью агентству Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По его словам, надежду на такой результат дает пакет мер поддержки, предложенный правительством страны. Вместе с тем Бурнео отметил, что достижение указанной цифры будет зависеть от того, насколько быстро эту инициативу одобрит Конгресс Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа Курт Бурнео заявил, что правительство Перу должно добиться договоренностей с Центральным резервным банком республик, чтобы «гармонизировать экономику страны».