Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили от лица страны выразил соболезнования королевской семье, правительству и народу Великобритании в связи с кончиной Елизаветы II. Слова скорби он обнародовал на своей странице в Twitter.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

«Её Величество Королева Елизавета II была лидером, который десятилетиями возглавлял нацию, её уважали, обожали и будут хорошо помнить следующие поколения», — написал Гарибашвили.

Как сообщало ИА REGNUM, Елизавета II умерла 8 сентября, дожив до 96 лет и будучи королевой на протяжении 70 лет. Корона перешла принцу Уэльскому Чарльзу, взявшему себе имя Карл III.

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