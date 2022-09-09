Исламабад, , 08:58 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 9 сентября обратился к миру с призывом оказать масштабную помощь Пакистану, прибыв в страну для оказания поддержки в ликвидации последствий наводнения, как передает агентство Reuters.

Антониу Гутерриш Chatham House

Рекордные муссонные дожди и таяние ледников в северных горах вызвали наводнения, которые разрушили дома, дороги, железнодорожные пути, мосты и посевы, и унесли почти 1400 жизней.

Огромные территории страны оказались затоплены, и сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Правительство утверждает, что пострадали около 33 миллиона человек.

«Я призываю международное сообщество оказать масштабную поддержку Пакистану в борьбе с этой климатической катастрофой», — сказал Гутерриш по прибытии в страну.

В ходе своего двухдневного визита он должен встретиться с премьер-министром Шахбазом Шарифом и посетить затопленные районы.

Организация Объединенных Наций обратилась к миру с призывом о помощи в размере 160 миллионов долларов, чтобы помочь Пакистану справиться с бедствием, хотя, по оценкам Пакистана, наводнения нанесли ущерб на сумму около 10 миллиардов долларов.

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